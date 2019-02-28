Бои в Кашмире продолжают набирать обороты - ядерные державы могут начать войну

28.02.2019 11:54

Военные Индии и Пакистана продолжают обстреливать спорные территории Джамму и Кашмир.

Об этом сообщило издание Asian News International, передает "Диалог.UA". Ранее Индия и Пакистан устроили воздушный бой - сбит военный самолет.

Пакистан нарушил режим прекращения огня в районах боевых действий и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, на что моментально ответили индийские военные.

По данным источников, обстрелы ведутся из минометов. Отмечается, что до этого страны обменялись авиаударами, которых не было с 1971 года.

Отмечается, что индийские власти уже начали укреплять границу и строить тысячи бункеров для защиты населения, чтобы не проводить массовую эвакуацию. 27 февраля, в воздушном пространстве Пакистана были сбиты два военных самолета индийских ВВС.



Источник: www.dialog.ua