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Конец света неизбежен: мистик Аристилл, предсказавший победу Трампа, раскрыл дату гибели Земли
Провидец из США рассказал подробности о глобальной катастрофе. Североамериканский мистик и невероятно популярная личность в Соединенных Штатах и за ее пределами Аристилл убежден, что человечество погибнет 10 июня 2307 года.
Зловещую дату он узнал из вещего сна, в котором планета оказалась во тьме, а ее жители погибли, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Однако провидец не конкретизировал, как именно пройдет последний день планеты.
Отметим, что Аристилл один из первых предсказал победу нынешнего американского лидера Дональда Трампа на выборах в 2016 году.
Также мистик не ошибся, когда предсказал попытки Соединенного Королевства выйти из Европейского Союза и предрек природные катаклизмы на острове Сулавеси в 2018 году.
Ранее ученые рассказали, сколько дней осталось до начала судного дня, расшифровав сигналы с Нибиру.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, конец света, Дональд Трамп
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