- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
- Племянник Дмитрия Киселева угодил в тюрьму из-за длинного языка дяди16:30
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг16:01
- Конец света неизбежен: мистик Аристилл, предсказавший победу Трампа, раскрыл дату гибели Земли15:45
- Трамп рассказал о судьбе санкций в отношении КНДР14:30
- Политолог: страны Запада готовятся к вероятной победе Зеленского на выборах13:02
- Бои в Кашмире продолжают набирать обороты - ядерные державы могут начать войну 11:54
- США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве 10:32
На Тайване найдено животное, которое считали вымершим
Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад.
Подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня (Neofelis nebulosa brachyura), был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.
Животное заметили рейнджеры из деревни Аланьи на скале в городке Дарен округа Тайдун, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Као Чен-чи, президент Ассоциации развития общин Австронезии и глава деревни племени пайван, сказал, что в июне прошлого года в деревне Аланьи была создана группа рейнджеров для патрулирования районов. Неожиданно две разные группы рейнджеров заметили в дикой природе животное, которое племя пайван называет "ли'уляджо". На Западе этот хищник известен как тайваньский дымчатый леопард или дымчатый леопард Формозы.
Один из членов команды рейнджеров ярко описал, как он видел леопарда, который лез на дерево, прежде чем взобраться на скалу, чтобы охотиться на коз. Другой член команды рассказал, что видел леопарда, проносящегося мимо скутера, перед тем как подскочить к дереву и скрыться.
После наблюдения этого невероятно редкого и священного для племени животного Као сказал, что жители деревни Аланьи провели собрание племени и решили запретить посторонним охотиться в этом районе. Старейшины деревни Аланьи также попросили Лесное бюро Тайваня прекратить заготовку леса в районе. При этом племя решило не упоминать точную дату встреч с леопардами.
Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.
Известный эколог и профессор факультета наук о жизни Национального университета Тайдун Лю Чиунси сказал, что привычки облачного леопарда сильно затрудняют охоту на него. Поэтому тот факт, что ни один из них не был пойман охотниками за последние годы, неудивителен. Тем не менее, Лю признал, что когда он говорил с охотниками в 1998 году, некоторые из них заявили, что они ловили леопардов этого вида, но сожгли их тела, опасаясь преследования по закону об охране дикой природы.
Теги: Донбасс, животное, Тайвань, леопард
- В Краматорске вчера голосовали, но результаты, очевидно, будут нескоро (ВИДЕО)
- Выборы на оккупированном Донбассе в ближайшие годы провести не удастся
- В "ДНР" наблюдателей за выборами готовят россияне, - ИС
- Избирательная кампания на Донетчине: 31 обращение о нарушении, в лидерах - Мариуполь
- Выборы в оккупированном Донбассе: прекратить истерику!
- Избирательный процесс стартует в Украине 5 сентября, но не для всех
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу11:30
- По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели10:47
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка17:45
- В Украине появится монета с бараном17:31
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
- Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон16:40
- Племянник Дмитрия Киселева угодил в тюрьму из-за длинного языка дяди16:30
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха16:10
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина