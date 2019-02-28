На Тайване найдено животное, которое считали вымершим

28.02.2019 17:00

Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад.



Подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня (Neofelis nebulosa brachyura), был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.



Животное заметили рейнджеры из деревни Аланьи на скале в городке Дарен округа Тайдун, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.



Као Чен-чи, президент Ассоциации развития общин Австронезии и глава деревни племени пайван, сказал, что в июне прошлого года в деревне Аланьи была создана группа рейнджеров для патрулирования районов. Неожиданно две разные группы рейнджеров заметили в дикой природе животное, которое племя пайван называет "ли'уляджо". На Западе этот хищник известен как тайваньский дымчатый леопард или дымчатый леопард Формозы.



Один из членов команды рейнджеров ярко описал, как он видел леопарда, который лез на дерево, прежде чем взобраться на скалу, чтобы охотиться на коз. Другой член команды рассказал, что видел леопарда, проносящегося мимо скутера, перед тем как подскочить к дереву и скрыться.



После наблюдения этого невероятно редкого и священного для племени животного Као сказал, что жители деревни Аланьи провели собрание племени и решили запретить посторонним охотиться в этом районе. Старейшины деревни Аланьи также попросили Лесное бюро Тайваня прекратить заготовку леса в районе. При этом племя решило не упоминать точную дату встреч с леопардами.



Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.



Известный эколог и профессор факультета наук о жизни Национального университета Тайдун Лю Чиунси сказал, что привычки облачного леопарда сильно затрудняют охоту на него. Поэтому тот факт, что ни один из них не был пойман охотниками за последние годы, неудивителен. Тем не менее, Лю признал, что когда он говорил с охотниками в 1998 году, некоторые из них заявили, что они ловили леопардов этого вида, но сожгли их тела, опасаясь преследования по закону об охране дикой природы.