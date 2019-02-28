Племянник Дмитрия Киселева угодил в тюрьму из-за длинного языка дяди

28.02.2019 16:30

Суд Мюнхена приговорил племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, Сергея, к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на Донбассе, сообщает ТСН.

Как отмечается, родственнику кремлевского пропагандиста инкриминировали подготовку тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и нарушение закона о хранении оружия. За это ему грозило до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в августе 2014 года Сергей Киселев прошел подготовку в лагере под Петербургом, где учился обращаться с оружием, и собирался ехать на Донбасс. В подтверждение были продемонстрированы фото, на которых он запечатлен с боевиками "Имперского легиона" и получает медаль.

В свою очередь его адвокат уверял, что нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке.

Сам Киселев частично признал вину, подтвердил, что был на Донбассе, но заверил, что никого не убивал. Во время вынесения приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, так как это, по мнению судьи, все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Отметим, дело против Сергея Киселева возбудили после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. Дмитрий Киселев рассказал, что его племянник уехал воевать добровольцем и участвовал в боях "где-то под Горловкой".