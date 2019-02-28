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Российский корабль с пьяным капитаном протаранил мост в Южной Корее
За 40 минут до этого он также столкнулся с круизным лайнером. Береговая охрана задержала судно. Выяснилось, что его капитан был нетрезв.
Российский танкер «Seagrand» врезался в автомобильный мост в южнокорейском портовом городе Пусан. Сухогруз протаранил сооружение носовой частью и оставил в нём пятиметровую дыру. За сорок минут до этого корабль также столкнулся с круизным лайнером.
Сообщается, что отечественное судно с грузом железных труб прибыло в Пусан в среду, 27 февраля. 28 февраля, в четверг, оно вышло из порта и должно было направиться во Владивосток, однако произошло отклонение от курса. В результате корабль пошел в противоположном направлении и столкнулся с подвесным мостом, который является одной из известных туристических достопримечательностей города и занимает второе место по длине в Южной Корее.
Известно, что грузовое судно врезалось в мост между опорами инженерного сооружения, в результате чего оказался поврежден его нижний уровень. Его сразу же перекрыли из соображений безопасности. В результате инцидента пострадавших нет.
Отметим, что за 40 минут до того, как «Seagrand» врезался в мост, он также столкнулся с круизным лайнером, пришвартованным в том же порту.
Береговая охрана задержала судно и допросила экипаж. В результате выяснилось, что капитан корабля в момент столкновения находится в состоянии опьянения: по результатам анализов, содержание алкоголя в его крови превысило допустимую норму почти в три раза.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Южная Корея, мост, корабль
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