США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве

28.02.2019 10:32

Американские партнеры украинского государства продолжают оказывать серьезную поддержку нашей стране для того, чтобы как можно скорее российский агрессор прекратил свои варварские преступления.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что все цивилизованное международное сообщество не должно мириться с тем, что Крым до сих пор оккупирован страной-агрессором, передает "Диалог.UA".

Помпео требовательно призвал Российскую Федерацию немедленно освободить из своего плена всех противозаконно захваченных украинцев.

Вдобавок он призвал кремлевских преступников прекратить нарушения и прекратить саму оккупацию Крымского полуострова, а до того исполнить взятые на себя обязательства согласно международному праву, которые в себя также включают правила насчет оккупационных действий.

Госсекретарь напомнил, что исходя из Декларации от 25 июля прошлого года, Штаты подтверждают свое полное несогласие о признании запросов российских властей на мифическую "суверенную власть" над полуостровом.

Ранее Майк Помпео жестко поставил на место Венгрию, заявив, что Вашингтон не позволит главе Кремля Владимиру Путину устроить раскол между соседними странами.



Источник: www.dialog.ua