- США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве 10:32
- Украина подписала многострадальный договор с Россией10:00
- «Коктебелю кранты»: крымчане забили тревогу из-за угрозы от деятельности агрессора в Крыму09:00
- В России БТРы устроили безумное ДТП: российские военные пытались смять все на своем пути08:46
- Трамп и Путин проведут встречу по украинскому вопросу – дипломат08:15
- Предсказана скорая катастрофа в США08:02
- Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами20:45
- Ученые сделали еще один шаг к бессмертию20:00
- Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети 17:15
- В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей и 4 учителя15:00
США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве
Американские партнеры украинского государства продолжают оказывать серьезную поддержку нашей стране для того, чтобы как можно скорее российский агрессор прекратил свои варварские преступления.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что все цивилизованное международное сообщество не должно мириться с тем, что Крым до сих пор оккупирован страной-агрессором, передает "Диалог.UA".
Помпео требовательно призвал Российскую Федерацию немедленно освободить из своего плена всех противозаконно захваченных украинцев.
Вдобавок он призвал кремлевских преступников прекратить нарушения и прекратить саму оккупацию Крымского полуострова, а до того исполнить взятые на себя обязательства согласно международному праву, которые в себя также включают правила насчет оккупационных действий.
Госсекретарь напомнил, что исходя из Декларации от 25 июля прошлого года, Штаты подтверждают свое полное несогласие о признании запросов российских властей на мифическую "суверенную власть" над полуостровом.
Ранее Майк Помпео жестко поставил на место Венгрию, заявив, что Вашингтон не позволит главе Кремля Владимиру Путину устроить раскол между соседними странами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, требование, оккупация
- В США зарегистрирован убойный для России и спасительный для Украины законопроект
- На российском ТВ скандал из-за Украины: Жириновский возмутил Сеть причиной войны на Донбассе. ВИДЕО
- Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО
- Москва резко ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Мнение: "Трудно требовать от украинцев выполнения соглашений, если каждый день гибнут их солдаты"
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты 07:10
- Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков 21:00
- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве 10:32
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Украина подписала многострадальный договор с Россией10:00
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Сколько украинцам придется платить за газ после подорожания в мае09:15
- «Коктебелю кранты»: крымчане забили тревогу из-за угрозы от деятельности агрессора в Крыму09:00
- В России БТРы устроили безумное ДТП: российские военные пытались смять все на своем пути08:46
- «Столько негатива, я сам озадачен»: Данилко сделал заявление по ситуации с Нацотбором на Евровидение08:32
- Трамп и Путин проведут встречу по украинскому вопросу – дипломат08:15
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны17:30
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины