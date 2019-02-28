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Трамп рассказал о судьбе санкций в отношении КНДР
28.02.2019 14:30
Санкции США против КНДР останутся в силе, хотя Северная Корея просила снять ограничительные меры. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Ханое.
«В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, «— заявил он.
Трамп также утверждает, что Ким Чен Ын обещал ему больше не проводить ядерных и ракетных испытаний.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Дональд Трамп, санкции, КНДР
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