Трамп рассказал о судьбе санкций в отношении КНДР

28.02.2019 14:30

Санкции США против КНДР останутся в силе, хотя Северная Корея просила снять ограничительные меры. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Ханое.

«В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, «— заявил он.

Трамп также утверждает, что Ким Чен Ын обещал ему больше не проводить ядерных и ракетных испытаний.

Источник: https://donpress.com