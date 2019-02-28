В России БТРы устроили безумное ДТП: российские военные пытались смять все на своем пути

28.02.2019 08:46

Сегодня случился серьезный инцидент с российскими военными на дорогах страны-агрессора, который мог стоить жизни десяткам мирных россиян.

Сообщается, что в среду, 27 февраля, в городе Курске (Российская Федерация) произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух бронетранспортеров (БТР) Вооруженных сил российского агрессора, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился тогда, когда военные БТРы "взяли в клешни" несколько легковых автомобилей прямо на проезжей части города, что привело к парализации дорожно-транспортного движения на местной улице.

В результате аварии четыре легковушки получили повреждения, однако о пострадавших пока не уведомляется. Исходя из слов очевидцев ДТП, авария случилась по вине военных РФ.

В то же время владелец одного из поврежденных транспортных средств заявил, что впереди стоящий БТР начал напропалую сдавать назад, несмотря на его сигналы.

В результате этих безалаберных действий он просто-напросто смял несколько автомобилей.





Источник: www.dialog.ua