Лукашенко назвал имя нового президента Украины

01.03.2019 18:00

Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко, сообщает ТСН.

Об этом он сказал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает канал "Беларусь.24".

По мнению Лукашенко, действующий президент Украины пройдет во второй тур вместе с Зеленским, а там уже его поддержат те, кто проголосовал за других кандидатов в первом туре.

"Новым президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может, с Зеленским, может быть еще с кем-то. Ну, лучше с Зеленским. Те, что голосовали в первом туре проголосуют за Зеленского и во втором, а те, кто проголосовал за других кандидатов отдадут голоса Порошенко", - сказал он.