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Лукашенко согласился на "общий рубль" с Россией
01.03.2019 13:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о создании единой валюты между Беларусью и Российской Федерацией, сообщает ICTV.
Белорусский лидер заявил, что с предложением о валюте к нему обратился коллега Владимир Путин.
При этом Лукашенко подчеркнул, что единой валютой не будет ни российский, ни белорусский рубль – им должен стать “общий рубль”.
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, союз
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