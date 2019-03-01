Лукашенко согласился на "общий рубль" с Россией

01.03.2019 13:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о создании единой валюты между Беларусью и Российской Федерацией, сообщает ICTV.

Белорусский лидер заявил, что с предложением о валюте к нему обратился коллега Владимир Путин.

При этом Лукашенко подчеркнул, что единой валютой не будет ни российский, ни белорусский рубль – им должен стать “общий рубль”.