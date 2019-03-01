Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Вступил в силу украинско-грузинский безвиз

01.03.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вступил в силу украинско-грузинский безвиз

С 1 марта вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщает Ноаое время.
Теперь граждане Грузии и Украины могут посещать обе страны по внутренним биометрическими паспортами (ID-картам).
В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней ежегодно.
Напомним, 5 октября 2018 года Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортами.



Теги: Украина, Грузия, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх