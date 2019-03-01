Вступил в силу украинско-грузинский безвиз

01.03.2019 15:00

С 1 марта вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщает Ноаое время.

Теперь граждане Грузии и Украины могут посещать обе страны по внутренним биометрическими паспортами (ID-картам).

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней ежегодно.

Напомним, 5 октября 2018 года Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортами.