Ученые обнаружили древний эликсир бессмертия

03.03.2019 16:00

В найденном во время раскопок кувшине содержалось около 3,5 л напитка



Археологи в ходе раскопок в гробнице династии Западная Хань (202 год до нашей эры - 8 год нашей эры) в районе города Лоян провинции Хэнань в Китае обнаружили бронзовый кувшин с жидкостью, которая в те времена считалась "эликсиром бессмертия". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай



Находка была сделана еще в октябре 2018 года, однако первоначально ученые посчитали, что внутри находилось спиртное, так как жидкость испускала алкогольный аромат.



В найденном во время раскопок кувшине содержалось около 3,5 л напитка, который, как показала лабораторная экспертиза, содержит нитрат калия и алунита - главные ингредиенты зелья, которое, как верили в Древнем Китае, способно продлевать жизнь человека на бесконечно долгие годы.



К слову, алунит по сей день считается минералом, который сильными антибактериальными свойствами.



"Это легендарное снадобье в нашей стране обнаружено впервые, - отметил глава Института объектов культурного наследия и археологии города Лояна Ши Цзячжэнь. - Данная находка имеет большое значение при изучении древних методик, с помощью которых люди предпринимали попытки достичь бессмертия".

При изучении "эликсира бессмертия" специалисты смогут решить ряд научных проблем эволюции китайской цивилизации.



Помимо уникальной жидкости археологи обнаружили в гробнице площадью около 210 кв. м керамику, изделия из нефрита и меди.



Однако, исследователи еще не установили, кем был при жизни человек, похороненный в этой могиле. Найденные артефакты дают основание полагать, что он был представителем древнекитайской знати.



Захоронение, где ведутся раскопки, занимает площадь около 210 квадратных метров. Здесь также были найдены большое количество глиняных горшков, нефритовые изделия и бронзовые артефакты.



