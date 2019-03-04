- Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию08:20
- «Зрада на Донбассе» : Басурин хочет получать от Украины любовь, а не ненависть07:20
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- "Вернуть Украину в состав России", - в российской Думе рассказали, как Москва "убедит" украинцев стать частью РФ 16:15
- Ученые обнаружили древний эликсир бессмертия16:00
- Порошенко обратился к Путину с заявлением: «Слушайте…»15:25
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- Разгадана загадка болезни Стивена Хокинга: : был шанс на лечение14:02
- «Нам так удобнее»: в РФ отреагировали на декларацию по Крымскому мосту12:30
- Ташкент не был арестован в Ростове: боевики показали, где на самом деле скрывается выживший экс-главарь "ДНР" 11:28
Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию
Эксперт по вопросам безопасности рассказал о российских войсках на границе с Украиной.
На фоне обнародования журналистского расследования о причастности ближайшего окружения Петра Порошенко к коррупции в украинском военно-промышленном комплексе, президент заявил о том, что Россия стягивает силы на границу с Украиной и готовится к возможному вторжению. О том, есть ли связь между расследованием и заявлением, а также какими могут быть планы Кремля, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.
О том, что Россия накапливает силы на границе с Украиной, особенно в местах возможного прорыва для широкомасштабной военной агрессии, говорим уже на протяжении почти года. И особенно активно начали говорить с июля-августа прошлого года, когда Россия доукомплектовывала эти две армии за 200-250 км от границы с Украиной, доставляя туда зенитно-ракетные комплексы. Это не является новостью и попыткой перебить информацию о коррупции в секторе обороны. Считаю, что Порошенко просто в очередной раз акцентировал внимание на реальных угрозах. И я это считаю нормальным - об этом нужно постоянно говорить с целью мобилизации общества, чтобы открыть обществу глаза, потому как дезинформации сейчас очень много и в Украине, и со стороны России.
До завершения президентских и парламентских выборов Путин не будет принимать никаких мер ни по выполнению Минских договоренностей, ни навстречу урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму. А вот после выборов - посмотрим. Я не думаю, что победа украинских сил на президентских и парламентских выборах в Украине (а я в нее верю) побудит Путина к какой-то широкомасштабной агрессии. Но такая угроза есть.
Россия стягивает войска с единственной целью - запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат.
Путин прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал украинских вооруженных сил существенно возрос. И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине.
Россия постепенно загнала себя в тупик своими агрессивными действиями, в том числе и в Украине. Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки. Они прекрасно понимаю, где черта, которую им переступать нельзя - эту "красную линию" им определили. Информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, свое общество и как-то повлиять на украинский электорат.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, Путин, линия
- Все решено: вот как в России будут «выбирать Путина»
- Эксперт: перенос сепаратистских выборов ударил по верующим в "русский мир"
- В России в 2017 году могут провести досрочные выборы президента, - аналитик
- Путин получил последнее предупреждение от Меркель и Олланда
- Путин не откажется от Донбасса. Выборы не помогут
- Путин заявил, что «выборы в Л-ДНР» были «неизбежны»
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию08:20
- Зеленский нашел способ сделать суд справедливым: «Вот вам список»08:00
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Зрада на Донбассе» : Басурин хочет получать от Украины любовь, а не ненависть07:20
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- В Украину с начала недели идет резкое потепление22:05
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов21:20
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Как встретить весну, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака08:45
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе