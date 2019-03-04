Удивительное решение: оккупанты Крыма решили судьбу Климента

04.03.2019 09:19

Новость о задержании на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова украинского священника ПЦУ Климента вызвала огромное негодование со стороны, как граждан нашей страны, так и власти Украины. Однако уже сейчас появилась информация о принятому оккупантами решению по этому делу.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на сообщение в своем аккаунте в «Твиттер» адвоката Николая Полозова, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, который был задержан оккупационной властью Автономной Республики Крым, был отпущен на свободу. В частности, правозащитник написал: «Архиепископа Православной церкви Украины Климента выпустили из Киевского райотдела полиции без какого-либо составления протокола. Сейчас он на свободе!».



Напомним, ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что в отношении Климента оккупационная полиция Крыма хочет составить протокол по статье «Хулиганство».