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Удивительное решение: оккупанты Крыма решили судьбу Климента

04.03.2019 09:19
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Удивительное решение: оккупанты Крыма решили судьбу Климента

Новость о задержании на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова украинского священника ПЦУ Климента вызвала огромное негодование со стороны, как граждан нашей страны, так и власти Украины. Однако уже сейчас появилась информация о принятому оккупантами решению по этому делу. 

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на сообщение в своем аккаунте в «Твиттер» адвоката Николая Полозова, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, который был задержан оккупационной властью Автономной Республики Крым, был отпущен на свободу. В частности, правозащитник написал: «Архиепископа Православной церкви Украины Климента выпустили из Киевского райотдела полиции без какого-либо составления протокола. Сейчас он на свободе!». 

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что в отношении Климента оккупационная полиция Крыма хочет составить протокол по статье «Хулиганство».



Теги: Донбасс, Крым, оккупанты
 
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