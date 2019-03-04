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В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози
Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя.
Полиция, которая ранее задержала одного из самых опасных членов Коза ностры, арестовала босса итальянского мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро – одного из самых разыскиваемых преступников в Италии.
После более чем 14 лет охоты за мафиози итальянские власти арестовали Ди Лауро в субботу, пишет DW.
Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя – в операции принимали участие 150 офицеров полиции. Когда Ди Лауро нашли, он сидел со своими двумя котами и ел пасту. Сопротивления не оказывал. По сообщениям СМИ, он только выразил обеспокоенность судьбой своих котов.
Итальянские СМИ сообщили, что арест был связан с убийством, которое произошло ранее в субботу, и которое совершил связан с Ди Лауро человек.
Премьер-министр Джузеппе Конте в Twitter поблагодарил полицию за задержание "супербеглеца". Министр внутренних дел Сальвини также поздравил правоохранителей с "очень важной миссией".
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Италия, квартира, группировка
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