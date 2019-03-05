Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты

05.03.2019 16:00

Согласно рейтингу Forbes, самым богатым мужчиной в мире стал основатель и глава компании Amazon Джефф Безос. Он сохранил лидирующую позицию, за год увеличив свое состояние на 19 миллиардов долларов, сообщает РИА-Новости.

Сейчас его состояние оценивается в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.

Самой богатой женщиной на планете стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ю строчку. Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oreal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур, которая скончалась в сентябре 2017 года.