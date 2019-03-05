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Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты
05.03.2019 16:00
Согласно рейтингу Forbes, самым богатым мужчиной в мире стал основатель и глава компании Amazon Джефф Безос. Он сохранил лидирующую позицию, за год увеличив свое состояние на 19 миллиардов долларов, сообщает РИА-Новости.
Сейчас его состояние оценивается в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.
Самой богатой женщиной на планете стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов.
В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ю строчку. Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oreal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур, которая скончалась в сентябре 2017 года.
Теги: Forbes, рейтинг, богатство
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