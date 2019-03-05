- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна18:11
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты16:00
- Пушилин пообещал «побороть коррупцию» в ОРДО14:09
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии12:32
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России11:10
- Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО08:49
- Историческое событие в Ватикане: Папа Римский разрешил открыть секретные данные времен Второй мировой войны 21:42
Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна
Российские военные, опасаясь за судьбу Керченского моста в Крыму, начали патрулировать на военных катерах зону вокруг сооружения. Чего именно опасается Россия по поводу моста, пока до конца не ясно.
Боевые катера Росгвардии курсируют вдоль сооружения, о чем заявляют российские информационные агентства со ссылкой на заявления ведомства, передает dialog.ua.
Согласно опубликованным данным, из Севастополя в Керчь были направлены десантные катера "БК-16" российских военных. После прохождения испытаний в Севастополе они были направлены в зону Керченского моста для патрулирования акватории. Согласно сообщению, катера "БК-16" готовы курсировать и маневрировать на скорости до 80 км/ч и оснащены навигацией и радиотехническими системами для длительного рейда. Россияне также показали фотографии катеров на фоне моста, демонстрируя, что настроены серьезно. Чего именно опасается Россия, так до конца и не ясно.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, Севастополь, военные, мост, патруль, катер, десант
- Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи
- К Крымского мосту открывают автоподход: оккупанты похвастались новыми достижениями
- Путин рассказал, когда пустит поезда в аннексированный Крым
- Стало известно, почему мост Путина не поможет оккупантам с туристами в Крыму
- Романенко: "Донбасса недостаточно, Россия попытается захватить еще один регион"
- Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО17:13
- Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям16:53
- «Мое место на фронте, а не за партой»: погибший боец ВСУ не дожил до своего 20-го дня рождения16:28
- В Горловке медики не спешат «спасать» боевиков «ДНР»16:10
- Сокрушительный удар по позиции оккупантов РФ вызвал ажиотаж в Сети: ВСУ разбили врага метким выстрелом. ВИДЕО15:53
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ уехать «в течение минуты»15:10
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины: Ходаковский рассказал, что для боевиков является самым страшным14:52
- В пунктах пропуска «Изварино» и «Верхнегарасимовка» на границе с РФ почти нет движения14:33
- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна18:11
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО17:13
- Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям16:53
- «Мое место на фронте, а не за партой»: погибший боец ВСУ не дожил до своего 20-го дня рождения16:28
- В Горловке медики не спешат «спасать» боевиков «ДНР»16:10
- Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты16:00
- Сокрушительный удар по позиции оккупантов РФ вызвал ажиотаж в Сети: ВСУ разбили врага метким выстрелом. ВИДЕО15:53
- «Лягушка в кипятке»: Климатологи рассказали, как погибнет человечество15:28
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан