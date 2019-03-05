Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна

05.03.2019 18:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна

Российские военные, опасаясь за судьбу Керченского моста в Крыму, начали патрулировать на военных катерах зону вокруг сооружения. Чего именно опасается Россия по поводу моста, пока до конца не ясно.

Боевые катера Росгвардии курсируют вдоль сооружения, о чем заявляют российские информационные агентства со ссылкой на заявления ведомства, передает dialog.ua.

Согласно опубликованным данным, из Севастополя в Керчь были направлены десантные катера "БК-16" российских военных. После прохождения испытаний в Севастополе они были направлены в зону Керченского моста для патрулирования акватории. Согласно сообщению, катера "БК-16" готовы курсировать и маневрировать на скорости до 80 км/ч и оснащены навигацией и радиотехническими системами для длительного рейда. Россияне также показали фотографии катеров на фоне моста, демонстрируя, что настроены серьезно. Чего именно опасается Россия, так до конца и не ясно.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, Севастополь, военные, мост, патруль, катер, десант
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх