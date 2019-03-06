Песков в реанимации после тяжелой операции: все подробности

06.03.2019 19:00

Стало известно о состоянии российского пародиста Александра Пескова, который на днях в тяжелом состоянии попал в реанимацию и пережил оперативное вмешательство.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление концертного директора артиста, передает Знай.

Сначала директор популярного комедийного актера Александр Волокин утверждал, что тот попал в больницу на плановый осмотр, чтобы выглядеть в норме. «Просто прокапали, обследоваться - ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года назад мы там обследовались и вот запланировали повторно. Окошечко появилось - легли. Дня на два», - говорил журналистам Волокин.

Однако ситуация куда серьезнее. Выяснилось, что Александр Песков перенес серьезную операцию поджелудочной железы и находится в реанимации.

«Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов», - отметил официальный представитель артиста.

Концерт, который был намечен в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, планируют перенести на 12 апреля. И это не окончательная дата, пояснил Волокин. Все будет зависеть от состояния здоровья пародиста.

О том, что Александр Песков попал в больницу, стало известно в конце февраля. Telegram-канал 112 утверждал, что врачи обнаружили у популярного пародиста острый панкреатит.