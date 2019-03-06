В небе над Италией появился облик "Иисуса Христа"

06.03.2019 09:45

Образ очень похож на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.



Житель итальянского города Агрополи по имени Альфредо Ло Брутто любовался закатом, когда увидел необычную фигуру в небе. Она была создана солнечными лучами, отбивающимися от туч, и была очень похожа на силуэт Иисуса Христа. Фотографию мужчина публиковал на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Сегодня.



Автор снимка отметил, что как только увидел фигуру, решил поделиться природным феноменом с пользователями сети. Юзеры отметили, что образ очень похож на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.



Снимок сделал Ло Брутто знаменитым, о его фотографии рассказали многие издания.



