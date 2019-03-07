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Обнаружены древние сокровища цивилизации майя

07.03.2019 22:35
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Обнаружены древние сокровища цивилизации майя

Предметы были найдены в пещере Баламку.

Мексиканские археологи обнаружили около двухсот древних артефактов в хорошем состоянии, принадлежавшим древним майя. Среди находок -керамические сосуды для благовоний, контейнеры для измельчения пищи и кувшины. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Предметы были найдены в пещере Баламку («Пещера Бога Ягуара») под Чичен-Ица - древним городом майя на севере полуострова Юкатан. Баламку является частью сети водных пещер с сенотами - воронками, которые, согласно верованиям коренных американцев, являлись воротами в подземный мир, населенный сверхъестественными существами. Некоторые из артефактов изображали Тлалока, бога дождя и плодородия, которого под разными именами почитали разные культуры, включая майя, ацтеков, сапотеков и миштеков.

Вероятно, артефакты использовались для жертвоприношения и были вместилищами для пищи, включая мясо животных и семена, а также драгоценных камней, таких как нефрит. По словам археологов, последующие исследования помогут узнать больше о том, какую роль водные пещеры играли для жителей Чичен-Ица и как развивались взаимоотношения майя с другими цивилизациями Мезоамерики.

Ученые надеются, что им удастся найти подземный проход к Храму Кукулькана, расположенной менее чем в трех километрах от пещеры. Сооружение представляет собой многоступенчатую пирамиду высотой 24 метра, построенную в честь божества, являющегося аналогом ацтекского Кетцалькоатля. Известно, что на глубине 20 метров под основанием храма находится карстовое подземное озеро, куда ведет колодец внутри пирамиды.

Ранее, в феврале 2018 года, сообщалось о другой подобной находке. Ученые Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили около 200 древних артефактов и останков живых существ внутри Сак-Актун - самой крупной в мире подводной пещерной системы. Возраст некоторых окаменелостей достигал девять тысяч лет, а большая часть предметов принадлежала культуре майя.



Теги: Донбасс, цивилизация, Майя
 
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