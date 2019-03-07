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Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа
Необычное создание взлетело в воздух.
В сети регулярно появляются видеозаписи, на которых якобы изображены различные мифические существа: птеродактили, русалки, драконы и т.д. Очередной ролик был сделан недавно в Никарагуа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Внешне создание похоже на человека, однако имеет крылья. К слову, его движение настолько естественное, что отбрасывает все сомнения касательно подлинности видеоролика. С уверенностью можно сказать, что видео является настоящим.
Ролик был сделан 5 марта, поэтому он ещё не успел привлечь скептиков, критиков и уфологов. Скорее всего, никто не сможет доказать наличие компьютерной графики. Если ролик, действительно, настоящий, что за существо тогда попало в кадр?
В различных писаниях касательно апокалипсиса сказано, что перед концом света люди будут видеть новых существ, которые описаны в средневековых летописях. Наверное, местные жители как раз и увидели мифическое человекоподобное существо. Со временем их количество возрастет.
Теги: Донбасс, Никарагуа, существо
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