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США начали давление на ЕС из-за скандального проекта Кремля
Компании, которые задействованы в проекте "Северный поток - 2", могут столкнуться с реальными санкциями США.
Об этом сообщили представители США на энергетической конференции в Брюсселе, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что "Газпром" понес крупнейшие финансовые проблемы из-за "Северного потока - 2". Сегодня, 7 марта, в РФ отчитались о том, что проект "Северный поток - 2" уже простроен на треть и рабочие полностью вкладываются в график.
В то же время представители от США выразили озабоченность данным проектом и подтвердили информацию о том, что администрация Трампа вполне готова пойти на то, чтобы ввести санкционное давление против компаний, которые сотрудничают с РФ по заданному проекту.
Так, заместитель директора отдела по делам Европы Госдепартамента Николь Гибсон подчеркнула, что многие компании, задействованные в скандальном проекте, получат внушительный пакет санкций, если продолжат работу над "Северным потоком - 2".
При этом она не уточнила, с каким именно видом санкций придется столкнуться европейским компаниям и когда будут введены ограничения.
Стало известно о том, если запустят проект "Северный поток - 2", Украина лишится всего транзита газа. В Европе рассказали, почему Германия вовремя не остановила "Северный поток - 2".
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, скандал, ЕС, Кремль, Северный поток
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