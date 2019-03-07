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В Италии заработала система безусловного базового дохода

07.03.2019 12:45
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В Италии заработала система безусловного базового дохода

В Италии начали принимать заявки на получение безусловного базового дохода, сообщает ТСН.
Каждый, кто зарабатывает не больше девяти тысяч евро в год, может получать 500 евро от государства ежемесячно. Если малообеспеченный снимает жилье, будет иметь еще дополнительно 280 евро.
На такую помощь могут претендовать граждане Италии или те, кто живет в стране больше десяти лет. По подсчетам правительства, на такие выплаты может рассчитывать каждый двенадцатый итальянец.



Теги: Италия, помощь, малоимущий
 
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