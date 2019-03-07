В НАТО сделали заявление по размещению ядерных ракет в Европе

07.03.2019 21:48

Генсек НАТО заявил, что у Альянса нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в Варшаве.

В частности, он отметил:

«Это наша позиция. У нас нет намерения размещать новых ядерных ракет наземного базирования на территории Европы».

Кроме того, Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и подчеркнул, что именно Россия виновата в размещении вблизи стран-членов НАТО ракет, которые способны нести ядерные заряды.

Источник: https://donpress.com