В США рухнул Boeing: погибли все члены экипажа. ВИДЕО

08.03.2019 17:12

В сети опубликовали видео крушения грузового Boeing 767, упавшего вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.

Соответствующее видео разместил в Facebook шериф округа Чеймберс, передает donpress.com.

Данная авиакатастрофа произошла 24 февраля. Как стало известно, самолет авиакомпании Atlas Air совершал грузовой коммерческий рейс 5Y3591 Майами-Хьюстон и разбился при заходе на посадку.

В результате аварии погибли три члена экипажа. На данный момент причины катастрофы не установлены.