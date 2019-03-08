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В США рухнул Boeing: погибли все члены экипажа. ВИДЕО
08.03.2019 17:12
В сети опубликовали видео крушения грузового Boeing 767, упавшего вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.
Соответствующее видео разместил в Facebook шериф округа Чеймберс, передает donpress.com.
Данная авиакатастрофа произошла 24 февраля. Как стало известно, самолет авиакомпании Atlas Air совершал грузовой коммерческий рейс 5Y3591 Майами-Хьюстон и разбился при заходе на посадку.
В результате аварии погибли три члена экипажа. На данный момент причины катастрофы не установлены.
Теги: США, Донбасс, Техас, экипаж, авиакатастрофа, гибель, Boeing 777, крушение
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