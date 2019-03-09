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В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"
09.03.2019 17:30
9 марта в Москве (Рсссия) на 96 году умер актер Владимир Этуш.
Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, передает apostrophe.ua.
"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", — сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.
Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Тетральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте.
Теги: Россия, Донбасс, театр, актер, больница, умерший
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