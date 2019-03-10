Граждане 33 государств погибли в авиакатастрофе в Эфиопии: полный перечень

10.03.2019 17:20

Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия и запросил разрешение вернуться.

Граждане 33 государств погибли в результате крушения самолета Ethiopian Airlines в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили на пресс-конференции в Аддис-Абебе представители Ethiopian Airlines Group. Пресс-конференцию вел генеральный директор авиакомпании Теволде Гебремариам.

По словам представителей авиакомпании, "погибли 32 кенийца, а также 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США, семь – Великобритании, семь – Франции, шесть – Египта, пять- Нидерландов, четыре – Индии, четыре – Словакии, трое – Австрии, трое – Швеции, трое – России, двое – Марокко, двое – Испании, двое – Израиля, двое – Польши, по одному – Бельгии, Сербии, Норвегии, Ирландии, Индонезии, Йемена, Уганды, Судана, Руанды, Сомали, Того, Мозамбика, Туниса, Саудовской Аравии". Еще четверо пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании. Восемь членов экипажа – граждане Эфиопии.

Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров.

Как рассказал глава компании, Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8") был введен в эксплуатацию в конце ноября 2018 года. "Сегодня в шесть часов утра лайнер прибыл из Йоханнесбурга, никаких технических неисправностей у него не было, – сказал он. – Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт".

После этого связь с самолетом пропала, указал он, отметив, что это произошло через шесть минут после взлета. Кроме того, по некоторым данным, сказал он, было задымление.

Командир корабля кенийско-эфиопского происхождения считался опытным пилотом, за его плечами восемь тысяч часов налета, сообщили в авиакомпании.

Ранее американская авиастроительная корпорация Boeing заявила, что готова оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета.

Источник : https://www.segodnya.ua