Мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок

10.03.2019 13:19

Ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов.



Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына из-за его плохих оценок в школе.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.



Женщина разозлилась из-за того, что ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов, уточняет издание.



По словам очевидцев, китаянка прилюдно ударила своего сына на улице несколько раз. Затем она села в автомобиль и уехала, оставив мальчика на улице.

Прохожие нашли расстроенного подростка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов попытались вернуть ребенка домой, но его мать заявила, что он ей больше не нужен.