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Мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок

10.03.2019 13:19
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Мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок

Ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов.

Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына из-за его плохих оценок в школе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Женщина разозлилась из-за того, что ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов, уточняет издание.

По словам очевидцев, китаянка прилюдно ударила своего сына на улице несколько раз. Затем она села в автомобиль и уехала, оставив мальчика на улице.

Прохожие нашли расстроенного подростка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов попытались вернуть ребенка домой, но его мать заявила, что он ей больше не нужен.



Теги: Донбасс, ребенок, отказ, оценка
 
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