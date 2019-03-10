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Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером
Дневник офицера немецкой армии Второй Мировой Войны был опубликован историческим фондом, созданным совместными усилиями учёных из Польши и Германии «Силезский мост». В дневнике Э. Олленхауэра подробно описаны места, где спрятаны легендарные сокровища Третьего Рейха. Покидающие Польшу под натиском Красной Армии немецкие войска получили непосредственный приказ от Гитлера спрятать награбленные произведения искусства и ценности в 11-ти местах. Около 260 грузовых машин доставляли ценные грузы в указанные точки. Масштабы операции впечатляют, так что общая ценность сокрытых сокровищ составит просто немыслимую сумму, пишет журналист replyua.net
Олленхауэр был основным звеном в описанной выше операции, так как связь между подразделениями армии Рейха и аристократией, стремившейся уберечь свои ценности от Советской армии, осуществлялась именно через него. Поэтому информация, представленная в дневнике, является уникальным свидетельством существования легендарных сокровищ.
В дневнике описано также и содержимое всех тайников. Например, в одном из них хранится около 28 тонн золотых слитков, которые были изъяты из отделений Рейхсбанка в Бреслау. В другом тайнике размещены уникальные произведения искусства, экспроприированные во Франции. Среди них картины знаменитых художников – Рафаэля, Ботичелли, Караваджо и др. По информации из дневника в тайнике насчитывается 47 произведений искусства, утраченных в ходе войны. Содержимое ещё одного тайника - предметы, составляющие религиозную ценность. В остальных же находятся ювелирные украшения, ордена и медали, а также прочие исторические ценности.
Причина, по которой дневник опубликован только сейчас – смерть всех, кто был в нём упомянут. Такое условие было поставлено передавшей примерно 10 лет тому назад дневник фонду Кведлинбургской ложей масонов. В свою очередь ложе дневник достался от одного из немецких солдат, участника операции. Представители фонда намереваются провести обследование тайников, указанных в дневнике. Если информация о сокрытых в них ценностях подтвердится – все вещи будут возвращены законным владельцам. Однако существует очень высокая вероятность того, что лица, хранившие дневник до того, как он попал в «Силезский мост» воспользовались содержащейся в нём информацией. Поэтому тайники могут оказаться пустыми. Также стоит отметить, что по окончании Второй Мировой деятельность войск Третьего Рейха, связанная с материальными ценностями расследовалась множеством различных организаций, в том числе и неофициальных. Так что актуальность карты находится под очень большим сомнением.
Теги: Донбасс, историческая ценность, Гитлер
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