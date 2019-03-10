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Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов
10.03.2019 14:20
Джекпот в лотерее Mega Millions в сумме 273 милн долларов сорвал безработный из американского штата Нью-Джерси. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, имя счастливчика — Майк Вирски, ему 54 года. Он рассказал, что развелся прошлой осенью, спустя 15 лет брака. Весь прошедший год он пытался найти работу, но его почти не приглашали на собеседования.
Учитывая последние события, бывший соискатель и новоиспеченный миллионер, не планирует работать. По его признанию, он будет лишь «сидеть сложа руки и наслаждаться» деньгами. Первой запланированной покупкой мужчины станет новый пикап, затем он купит новую машину для матери и перестроит ее дом.
Источник : https://donpress.
Теги: США, Донбасс, доллар, лотерея, безработный
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