Более миллиона просмотров: Лазарев представил клип на песню для Евровидения

11.03.2019 10:50

Пользователи Ютуб более 1,2 миллиона раз посмотрели клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев выступит на Евровидении-2019.

Примечательно, что ролик был опубликован всего 17 часов назад.

Восторженные пользователи оставили под роликом тысячи комментариев.

Песня Сергея Лазарева посвящена детским страхам, которые со временем превращаются в «крики».

Источник: https://donpress.com