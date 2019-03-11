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Более миллиона просмотров: Лазарев представил клип на песню для Евровидения

11.03.2019 10:50
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Более миллиона просмотров: Лазарев представил клип на песню для Евровидения

Пользователи Ютуб более 1,2 миллиона раз посмотрели клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев выступит на Евровидении-2019.

Примечательно, что ролик был опубликован всего 17 часов назад.

Восторженные пользователи оставили под роликом тысячи комментариев.

Песня Сергея Лазарева посвящена детским страхам, которые со временем превращаются в «крики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс, клип, Сергей Лазарев, песня
 
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