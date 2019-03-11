Россия готовится к масштабной войне: Представлена новая военная доктрина

11.03.2019 19:31

В Москве начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов представил новую военную доктрину, которая предусматривает подготовку РФ к масштабной войне.Об этом заявляет военный обозреватель «Новой газеты» (Москва) Павел Фельгенгауэр, сообщает «Еспресо.TV».

На заседании Академии военных наук в Москве Герасимов выступил с докладом, в котором используется терминология времен разгара «холодной войны». «Теперь США и их союзники именуются "агрессорами", готовыми вероломно напасть в любой момент, применяя технологии "цветных" революций и мягкой силы, а также "вероятными противниками", как лет пятьдесят назад», – пишет Фельгенгауэр.

Таким образом, считает автор, гражданские протесты «при желании можно квалифицировать как предательство и заговор с агрессором».

Как утверждает Герасимов, рядом с асимметричными, политическими, экономическими, информационными и другими невоенными мерами борьбы с противником главная роль отведена вопросу «подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами».

«Причем речь идет именно о масштабной, а не локальной войне, утверждает Герасимов, поскольку вероятные противники также готовятся воевать всерьез», – говорится в статье Фельгенгауэра.

Герасимов также отметил, что «сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся. Поэтому, считает начальник Генштба РФ, все необходимое должно выпускаться в необходимом количестве и поступать в войска еще в мирное время».

Издание напомнило, что в 2013 году Герасимов представил на заседании Академии военных наук доклад, в котором изложил методы «гибридной войны». Идеи «доктрины Герасимова», отмечает Фельгенгауэр, были в том или ином виде реализованы в Крыму, на Донбассе и в Сирии.

Источник: https://dnews.dn.ua