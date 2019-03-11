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Россия готовится к масштабной войне: Представлена новая военная доктрина
В Москве начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов представил новую военную доктрину, которая предусматривает подготовку РФ к масштабной войне.Об этом заявляет военный обозреватель «Новой газеты» (Москва) Павел Фельгенгауэр, сообщает «Еспресо.TV».
На заседании Академии военных наук в Москве Герасимов выступил с докладом, в котором используется терминология времен разгара «холодной войны». «Теперь США и их союзники именуются "агрессорами", готовыми вероломно напасть в любой момент, применяя технологии "цветных" революций и мягкой силы, а также "вероятными противниками", как лет пятьдесят назад», – пишет Фельгенгауэр.
Таким образом, считает автор, гражданские протесты «при желании можно квалифицировать как предательство и заговор с агрессором».
Как утверждает Герасимов, рядом с асимметричными, политическими, экономическими, информационными и другими невоенными мерами борьбы с противником главная роль отведена вопросу «подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами».
«Причем речь идет именно о масштабной, а не локальной войне, утверждает Герасимов, поскольку вероятные противники также готовятся воевать всерьез», – говорится в статье Фельгенгауэра.
Герасимов также отметил, что «сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся. Поэтому, считает начальник Генштба РФ, все необходимое должно выпускаться в необходимом количестве и поступать в войска еще в мирное время».
Издание напомнило, что в 2013 году Герасимов представил на заседании Академии военных наук доклад, в котором изложил методы «гибридной войны». Идеи «доктрины Герасимова», отмечает Фельгенгауэр, были в том или ином виде реализованы в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, война
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