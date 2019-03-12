"Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина

12.03.2019 20:58

Стало известно о том, что на территории Луганска были замечены новые наемники президента Российской Федерации Владимира Путина.

Информация о новых наемниках предоставлена на странице Twitter-аккаунте "О*УИТЕЛЬНЫЙ ЛУГАНСК", передает "Диалог.UA".

Как сообщается, в оккупированный сепаратистами Луганск поступили новые наемники, которые работают на главу российского государства Владимира Путина. В паблике отмечается, что российские оккупанты даже не пытаются скрыть то, что в Луганске присутствуют войска России. Так, в воскресенье, 10 марта, были замечены "трактористы" из Якутии на ВВАУШ. Также говорится о том, что с Юбилейного поступают данные касательно "узкоглазых защитников. Автор публикации подметил, что они управляют местными.