В Москве прощаются с Владимиром Этушем. ВИДЕО

12.03.2019 13:09

Сегодня в Театр имени Вахтангова в Москве пришли коллеги и друзья, чтобы провести в последний путь известного советского и российского актера Владимира Этуша.

Как стало известно, прощание с артистом началось около 10 часов утра в Театре имени Вахтангова, оно продлится до 12:30, передает donpress.com.

Как стало известно, после траурной церемонии на Троекуровском кладбище пройдет кремация тела актера. При этом похороны состоятся 13 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сейчас перед театром, где служил Этуш, установлен его большой портрет. Кроме того, в фойе Театра имени Вахтангова работает выставка, посвященная Владимиру Этушу.