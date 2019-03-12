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В Москве прощаются с Владимиром Этушем. ВИДЕО

12.03.2019 13:09
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В Москве прощаются с Владимиром Этушем. ВИДЕО

Сегодня в Театр имени Вахтангова в Москве пришли коллеги и друзья, чтобы провести в последний путь известного советского и российского актера Владимира Этуша.

Как стало известно, прощание с артистом началось около 10 часов утра в Театре имени Вахтангова, оно продлится до 12:30, передает donpress.com.

Как стало известно, после траурной церемонии на Троекуровском кладбище пройдет кремация тела актера. При этом похороны состоятся 13 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сейчас перед театром, где служил Этуш, установлен его большой портрет. Кроме того, в фойе Театра имени Вахтангова работает выставка, посвященная Владимиру Этушу.



Теги: Россия, Донбасс, театр, артист, Владимир Этуш, выставка, кладбище, похороны
 
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