В пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

12.03.2019 14:11

Во временно неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«10 марта в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) за 30 минут наблюдения члены патруля Миссии не зафиксировали никакого передвижения через границу».