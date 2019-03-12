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В пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

12.03.2019 14:11
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В пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение

Во временно неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«10 марта в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) за 30 минут наблюдения члены патруля Миссии не зафиксировали никакого передвижения через границу».



Теги: Донбасс, движение, граница, Луганская область, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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