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В России выпустили монету с изображением Крымского моста

12.03.2019 19:28
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В России выпустили монету с изображением Крымского моста

Центробанк России к пятой годовщине оккупации Крыма выпустил в обращение пятирублевую памятную монету.

Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com.

Судя по опубликованным фото, на оборотной стороне монеты на фоне солнечных лучей над Керченским проливом изображен мост, соединяющий аннексированный Крым с материковой частью России.

Как сообщили в Центробанке, монета выпущена тиражом в 2 млн штук.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, СМИ, мост, монета, фото, Керченский пролив, центробанк
 
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