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Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"
Европарламент официально объявил о необходимости прекратить строительство "Северного потока-2", о чем сообщают европейские информационные агентства.
Согласно сообщению об одобренном во вторник докладе Европарламента "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией" подчеркивается, что Москва находится в статусе главного торгового партнера ЕС, однако газопровод усиливает зависимость Евросоюза от российских энергоносителей.
Это может поставить внутренний рынок ЕС под угрозу. После вынесения вердикта резолюция будет передана в Еврокомиссию, которая и примет решение о судьбе российского газопровода.
При этом текст резолюции содержит формулировку, согласно которой РФ не может рассматриваться в качестве стратегического партнера ЕС.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Европарламент, Северный поток
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