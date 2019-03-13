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В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола
Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает BuzzFeed News.
Согласно новым правилам, трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.
Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля. Указ Министерства обороны США не является полным запретом для прохождения военной службы трансгендерами, однако новым и действующим солдатам будет предоставлено всего 30 дней для того, чтобы сменить свой пол.
После истечения этого срока трансгендерам не будет позволено поступить на службу, если им требуется гормональная терапия или другое лечение с связи с вопросами смены пола.
Как сообщалось, Верховный суд США поддержал запрет трансгендерам служить в армии. В США Верховный суд разрешил президенту Дональду Трампу ограничить службу в армии для трансгендеров.
Источник: https://strana.ua
Теги: США, Донбасс, армия, смена пола
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