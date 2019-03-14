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Гигантская 15-метровая анаконда в Бразилии заблокировала все русло реки (ВИДЕО)

14.03.2019 09:30
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Гигантская 15-метровая анаконда в Бразилии заблокировала все русло реки (ВИДЕО)

Жители одной из провинций в Бразилии обескуражены странным происшествием и видят в нем зловещие предзнаменования. В Южной Америке неожиданно для себя пришедшие на рыбалку люди обнаружили гигантскую змею, которая неожиданно появилась из водной глади, передает dialog.ua  с ссылкой на "Лига. Новости".

Согласно имеющейся информации, длина аномального существа составляет 15 метров. Застывшие от ужаса от ужаса рыбаки предпочли не выдать монстру своего присутствия и не двигаться в ожидании, пока супер-змей уберется с глаз долой.



Анаконда была замечена на отмели реки Сукуриу, которая протекает в Бразилии. Местные жители каждый раз молятся, чтобы не встретить подобных рептилий. Змея оказалась настолько длинной, что перегородила все русло реки.

Ученых заинтересовали свидетельства очевидцев, они проверяют полученную информацию. Ведь если рыбаки не преувеличили габариты животного, то речь вполне возможно идет о виде, который давно считают вымершим. Дело в том, что именно в Южной Америке обитала самая огромная в мире змея, получившая название титанбоа, чьи останки находили на континенте. Зоологи, проделав сравнительный анализ ископаемого скелета, пришли к выводу, что обитавшая здесь 61,7 миллиона лет назад титанбоа могла достигать 15 метров в длину и весить более тонны. Для сравнения, самая крупная змея, сохранившаяся до наших дней, сетчатый питон, достигает 7 метров в длину.



Теги: Донбасс, Бразилия, змея
 
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