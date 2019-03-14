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Сенсационная находка на Луне: известный уфолог Скотт Уоринг сделал громкое заявление - видео
Очередное открытие всколыхнуло научный мир. Ученые снова заговорили о том, что мнения насчет обитаемости космоса небезосновательны.
На этот раз ученых удивили исследователи, занимающиеся поиском внеземной жизни, на спутнике земного шара эксперты сделали новое открытие, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия". Автором открытия стал известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
Он рассказал, что при помощи снимков на поверхности Луны, обнародованных NASA, смог разглядеть громаднейший симметричный объект, имеющий непосредственное сходство с электронными наручными часами.
Такое открытие, подчеркнули в научном мире, еще раз доказывает - Марс был и есть обитаемой планетой. Более того ученые допускают, что в подземном царстве Луны могут обитать какие-либо живые существа. После обнародования информации, Сеть разделилась на два лагеря. Одни приняли версию уфолога, а другие заявили, что никакой сенсации в его открытии нет. И ученый просто разглядел некое природное образование.
Теги: Донбасс, открытие, Луна
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