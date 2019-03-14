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В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 17
В Бразилии совершена атака на школу. В результате стрельбы в Сан-Паулу погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 17 человек получили ранения.
Шокирующее нападение произошло утром в государственной школе им. Рауля Бразиля в районе Сардано Джардим-Имперадор.
Представитель военной полиции Кибеле да Силва сказал, что "несколько раненых были доставлены в две больницы района", некоторые из них в тяжелом состоянии.
Свидетели сообщили, что видели двух нападавших, которые приехали на белой машине. Они попали на камеры видеонаблюдений. Преступники в капюшонах оказались бывшими учениками — это 17-летний Гильерме Тауччи Монтейру и 25-летний Энрике де Кастро, которые вооружились огнестрельным оружием, ножами, топорами и арбалетами и вызвали панику в школе. После теракта один убил другого, а затем и самого себя.
"Мы были на перерыве, обедали, и они начали убивать много людей", — сказала 15-летняя ученица Росни Гротливед.
"Мы услышали три выстрела и побежали ... Я видел много мертвых людей на полу", — добавил еще один школьник.
Работница кухни учебного заведения смогла укрыть и забаррикадировать 50 студентов, которые убегали от преступников. Силмара Кристина Силва де Морас стала настоящей героиней на родине.
После трагедии родители бросились в школу, которую посещали в первую смену около 1000 учеников, туда же немедленно прибыл губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа.
"Это худшие сцены, которые я когда-либо видел в своей жизни", — сказал Дория журналистам на месте происшествия.
Президент Джейр Больсонаро осудил стрельбу. "Я выражаю свои соболезнования семьям жертв бессердечного нападения, которое имело место сегодня в школе имени Рауля Бразилии, в Сузано, Сан-Паулу. Чудовище и трусость без границ", — написал он в сети.
Теги: Донбасс, Бразилия, школа, расстрел
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