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Засекреченные файлы NASA: Смертоносная Нибиру начала вторжение - признаки появления планеты смерти
При этом специалисты по части неизведанного предупреждают: космическое агентство скрывает правду от населения Земли, дабы не сеять панические настроения. Американские ученые Стив Денун и Пол Бегли, которые имеют белоснежную репутацию, как видные специалисты по загадкам Космоса, теориям заговора и толкованием пророческих предсказаний, бьют тревогу, передает vistanews.
Ученые заявили, что с ними связался некий источник, представившийся сотрудником NASA, и вручил флэшку. Этот человек сообщил, что на данном носителе скопированы секретные файлы, содержащие информацию относительно планеты Х.
Эти сведения были совсем недавно получены агентством. Специалисты подчеркивают: на одном из них находятся снимки недружелюбной Нибиру, приближающейся к Земле, сделанные межпланетным телескопом. При этом отмечается, что Нибиру прячется за Солнцем и разглядеть ее непросто.
И только система сложных фильтров может открыть завесу тайны и позволит следить за опасным объектом.
Второй файл содержит данные, которые NASA бережет с особой тщательностью. Стив Денун и Пол Бегли ожидают передачу пароля от своего источника, только с ним они смогут открыть важную информацию. Ожидаются, что там собраны все имеющиеся факты о планете, угрожающей уничтожением всему живому.
Там же указано, когда Нибиру атакует Землю, ученые предполагают, что это произойдет в мае 2019 года. Уфологи также уверены: люди почувствуют на себе приближение Нибиру – по участившимся природным катастрофам, которые она вызовет неминуемо.
Ранее: в Сент-Луис-Парке днями ночью засняли 12 ярких точек в небе. Очевидцы рассказали, что огни выстроились в форме геометрической фигуры и были похожи на внеземные объекты.
Не исключено также, что сотрудник агентства, "сливший" тайную информацию – не кто иной, как агент американских спецслужб, который умышленно допустил утечку важных данных, выполняя задание властей. Между тем, жизни на земле может грозить еще большая беда, чем приближение планеты Х: астрономов беспокоит астероид Апофис.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, космос, NASA, Нибиру, Апокалипсис
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