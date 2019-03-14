Засекреченные файлы NASA: Смертоносная Нибиру начала вторжение - признаки появления планеты смерти

14.03.2019 08:45

При этом специалисты по части неизведанного предупреждают: космическое агентство скрывает правду от населения Земли, дабы не сеять панические настроения. Американские ученые Стив Денун и Пол Бегли, которые имеют белоснежную репутацию, как видные специалисты по загадкам Космоса, теориям заговора и толкованием пророческих предсказаний, бьют тревогу, передает vistanews.

Ученые заявили, что с ними связался некий источник, представившийся сотрудником NASA, и вручил флэшку. Этот человек сообщил, что на данном носителе скопированы секретные файлы, содержащие информацию относительно планеты Х.

Эти сведения были совсем недавно получены агентством. Специалисты подчеркивают: на одном из них находятся снимки недружелюбной Нибиру, приближающейся к Земле, сделанные межпланетным телескопом. При этом отмечается, что Нибиру прячется за Солнцем и разглядеть ее непросто.

И только система сложных фильтров может открыть завесу тайны и позволит следить за опасным объектом.

Второй файл содержит данные, которые NASA бережет с особой тщательностью. Стив Денун и Пол Бегли ожидают передачу пароля от своего источника, только с ним они смогут открыть важную информацию. Ожидаются, что там собраны все имеющиеся факты о планете, угрожающей уничтожением всему живому.

Там же указано, когда Нибиру атакует Землю, ученые предполагают, что это произойдет в мае 2019 года. Уфологи также уверены: люди почувствуют на себе приближение Нибиру – по участившимся природным катастрофам, которые она вызовет неминуемо.

Ранее: в Сент-Луис-Парке днями ночью засняли 12 ярких точек в небе. Очевидцы рассказали, что огни выстроились в форме геометрической фигуры и были похожи на внеземные объекты.

Не исключено также, что сотрудник агентства, "сливший" тайную информацию – не кто иной, как агент американских спецслужб, который умышленно допустил утечку важных данных, выполняя задание властей. Между тем, жизни на земле может грозить еще большая беда, чем приближение планеты Х: астрономов беспокоит астероид Апофис.



Источник: www.dialog.ua