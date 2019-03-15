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Нибиру устроит конец света, Пасхи не будет: раскрыт план уничтожения Земли Планетой Х и ее пришельцами
Несмотря на то что обещанный гуманоидами с Нибиру конец света на 8 марта не состоялся, конспирологи советуют не расслабляться. Через 45 дней планета-убийца предпримет очередную попытку уничтожения планеты, и она может стать последней.
Ученые заявили, что 28 апреля мощное излучение с Нибиру раздавит Землю. Гравитационные волны "удавят" нашу планету, усилив свое действие в тысячи раз. Это приведет к катастрофе и смерти человечества, передает "Диалог.UA".
Эксперты встревожены не на шутку, изучив полученные из космоса сигналы, они заявили, что гуманоиды с Планеты Х в скором времени намерены прекратить многолетние опыты над людьми и избавиться от израсходованного биоматериала. По мнению ученых, Земля и люди уже не интересуют коварную планету и ее пришельцев, поэтому дни человечества сочтены. Конспирологи считают, что уже в следующем месяце ануннаки направят мощный луч на планету, многократно усилив гравитационное воздействие на Землю, после чего наша планета в буквальном смысле будет раздавлена Звездой смерти. Люди не смогут спастись, человечество еще не дошло до того уровня прогресса, чтобы противостоять гравитации. Но, по словам источников, у землян все же есть шанс выжить. Как стало известно, группа инженеров и технологов пытаются сейчас создать мощную "гравицаппу". Она сможет свести на нет воздействие вражеской пушки и тем самым спасти человечество от катастрофы. Пока ученые никакие детали не раскрывают, но уверяют, что это будет инновационный прибор, способный управлять гравитационными волнами и настраивать их на определенную частоту.
Теги: Донбасс, катастрофа, планета, Земля, Пасха, конец света, гравитация, Нибиру
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