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Россиянка устроила «второй Чернобыль» прямо на улице: «Запасливая, украла наверно»
15.03.2019 22:37
В интернет-сети подняли на смех россиянку, которая решила устроить второй «Чернобыль» прямо посреди улицы, пишет Политека.
Соответствующие кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.
«А вы говорите: Скрипали, «новичок», ГРУ, половину Солсбери разнесли, деактивируя! В Минске внучка выбросила на помойку пять банок с ураном, найденные в квартире бабушки, и никакой паники», — отметил он.
Обратим внимание, что пользователи сети поспешили высмеять сложившейся инцидент в комментариях под кадрами.
«Запасливая, украла наверно», «Минск сегодня. Триллионы долларов в баночке с ураном на помойке», «вот и зря. Могла бы реактор сделать», «может, то урина, а не уран?», «это показатель ценности человеческой жизни в стране», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Чернобыль, уран, россияне
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