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Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание
Недавно ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета.
В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных Штатов. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
По мнению ученых, работавших с текстами, пророчество о начале вооруженного конфликта содержится в Откровении Иоанна Богослова.
Апокалипсис предсказывает объединение армий «царей восточных», говорится в материале. Ученые уверяют, что в данном отрывке идет речь об объединении России и Китая.
После того, как две страны заключат союз, вспыхнет война, в ходе которой Москва и Пекин будут противостоять США, считают толкователи Библии. В результате столкновения погибнет треть человечества.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Библия
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