Главная / Новости / Мир / Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали
Последние новости раздела
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Путина уже ничего не спасет: у Запада есть сильное средство поставить Россию на место19:20
- Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание19:00
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе17:52
- Янукович решил вернуться в Украину с новой партией: «голубь мира»17:31
- Видео Шария, которое он в страхе удалил: что он такого сказал украинцам, так шокировавшего его подписчиков16:12
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- Наев дал прогнозы для Украины по результатам полномасштабной войны с РФ14:09
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- Украинцев ставят под удар: посольство США предупредило о страшном13:13
Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали
16.03.2019 20:10
По прогнозам медиков, восстановление актера займет долгое время.
Врачи сейчас разрабатывают схему лечения, чтобы актер Кокшенов быстрее стал на ноги. Как стало известно, популярный актер Михаил Кокшенов почувствовал днями себя плохо, после этого состояние актера ухудшилось, с ним случился приступ, передает "Диалог.UA".
Скорую Кокшенову вызвала сиделка, врачи зафиксировали критически низкое давление. В 2017 году знаменитость перенесла инсульт, актеру стало плохо прямо на улице. Ему вызвали скорую случайные прохожие. Кокшенов долгое время восстанавливался, не мог разговаривать.
Но потом актер пошел на поправку и его состояние улучшилось. Дочь актера заявила, что лечение было тяжелым.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, актер, Михаил Кокшенов
Читайте также:
- Шахтерские вехи «народного Пети»
- Экстремальная свадьба в Донецке: актеры поженились на воздушном шаре!
- На шахте "Новогродовская" погиб горняк
- На донецкой шахте травмировался горняк
- В Челябинске создали сурового "Оскара" для Леонардо Ди Каприо (ФОТО + ВИДЕО)
- Юрий Яковлев отказался от участия в телебезобразиях (ФОТО)
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- «Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города12:49
- Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов12:33
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры19:49
- На Одесчине в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы19:35
- Путина уже ничего не спасет: у Запада есть сильное средство поставить Россию на место19:20
- Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание19:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Порошенко подписал указ о проведении аудита «Укроборонпрома»18:25
- Кошевой опозорил Порошенко на всю Украину18:07
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе17:52
- Янукович решил вернуться в Украину с новой партией: «голубь мира»17:31
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки