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В России рухнул метеорит: момент попал на видео
16.03.2019 21:48
Недалеко от поселка Тура в Красноярском крае России видеорегистратор заснял падение летающего объекта - метеорита.
Видео опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как яркий объект летит к земле, оставляя за собой огненный хвост.
Ведущий научный сотрудник института физики им. Киренского Сергей Карпов подтвердил "Енисей TV", что данный объект на 95% является метеоритом, правда небольшим, примерно 10 см в диаметре.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, метеорит
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