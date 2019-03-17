Предвестник конца света вызвал панику у ученых: "Нибиру через 43 дня уничтожит все живое, Землю расплющит как яйцо"

17.03.2019 17:25

По мере приближения очередной даты конца света, оглашенной конспирологами и иными представителями альтернативной науки, в обществе происходит паника по поводу возможного апокалипсиса. Как известно, конец света должен наступить, согласно предсказаниям, уже через 43 дня.

Именно 28 апреля, на Пасху, Нибиру начнет вторжение и уничтожит Землю, не оставив от человечества и следа, передает "Диалог.UA".

Уфологи уверяют, что на этот раз все может сбыться, научный мир сейчас в большой панике из-за приближающегося Армагеддона, который готовит планета-убийца. "Нибиру своим убийственным излучением просто расплющит Землю 28 апреля, то есть как раз в Светлое Воскресенье Христово", – утверждают ученые.

Более того, в научной среде уже огласили и предвестника апокалипсиса. Это смертоносный астероид EA9, который уже через несколько дней пролетит на максимально опасном от Земли расстоянии.

И именно этот объект сегодня в научном мире чаще всего называют главным признаком конца света. Представители официальной науки успокаивают и утверждают, что 37-метровый ЕА9 не опасен для человечества. Однако уфологи твердят, что этот "посланец" из космоса – знак неминуемой смерти всего живого.



Источник: www.dialog.ua