- Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение13:45
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- В России рухнул метеорит: момент попал на видео21:48
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Путина уже ничего не спасет: у Запада есть сильное средство поставить Россию на место19:20
- Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание19:00
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе17:52
- Янукович решил вернуться в Украину с новой партией: «голубь мира»17:31
Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение
В центре города во время акции протеста силовики скрутили целую толпу
Возле парламента в субботу, 16 марта, произошли столкновения, в ходе которых полицейские объявили о срочном решении, а затем начали применять слезоточивый газ и водометы.
На акцию протеста в центре столицы с требованием объявить досрочные выборы вышли несколько тысяч человек, сообщает издание Reuters. Мирное шествие переросло в столкновения после того, как часть протестующих начали толкаться с полицией и бросаться в силовиков камнями. В результате несколько протестующих и полицейских получили незначительные травмы.
Это пятая акция протеста в Албании, с середины февраля. Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.
В феврале депутаты оппозиционной Демократической партии сложили свои мандаты, а ее лидер Люльзим Баша сказал, что в стране не будет спокойствия, пока премьер-министр Эди Рама не разрешит провести свободные и честные выборы.
«Албанию дестабилизируют не протесты за европейские ценности, а преступность и ее поддержка со стороны правительства. Это необходимо прекращать», — заявил Баша.
Также ранее сообщалось, что полиция арестовала 38 участников протестов в Бельгии.
Отмечается, что люди получившие административные аресты, «устроили беспорядки накануне».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Албания, протест, акции
- Учения в России: как подавлять забастовки рабочих (ВИДЕО)
- Российские шахтеры из города, откуда обстреливали Украину, вышли на акцию протеста (ВИДЕО)
- Черногория грозит России нотой протеста за своего депортированного депутата
- Житель России устроил одиночный протест в луже
- Лапша по-путински: одесситы креативно выразили свой протест (ВИДЕО)
- Депутат облсовета: "Выборы - шанс жить в другой Украине"
- ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника 14:00
- В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой13:32
- На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен13:15
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
- ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника 14:00
- Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение13:45
- В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой13:32
- На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен13:15
- От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни13:00
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги12:02
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки