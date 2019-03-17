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Сегодня мир отмечает День святого Патрика: семь неожиданных фактов о празднике
Культурный и религиозный праздник традиционно отмечается в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.
Этот день был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается католической церковью и отдельными протестанскими церквями, пишет НВ.
Праздник символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является днем культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в день святого Патрика традиционно включают в себя парады и фестивали, а также исполнение танцев кейли. Кроме того, в этот день принято носить одежду зеленого цвета и вещи с изображением клевера, который символизирует Святую Троицу. Стоит отметить, что в этот день, несмотря на пост, смягчаются ограничения в пище и употреблении алкоголя.
В наши дни празднование Дня святого Патрика происходит не только в Ирландии, но и в других странах мира. Кроме того, День святого Патрика широко отмечается ирландской диаспорой по всей планете, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.
Семь неожиданных фактов о празднике.
1. Святой Патрик – не ирландец
Покровитель Ирландии в 16-летнем возрасте был продан в рабство в Ирландию, где и пребывал в повиновении у хозяина, пока не сбежал.
2. Он не носил имени Патрик и не был католиком
Настоящее имя Патрика - Мэиуайн Суккат. Он не был католиком, но сформировал свои религиозные убеждения, будучи в рабстве.
Изначально синий, а не зеленый цвет вызывал ассоциации со святым Патриком, ведь на редких сохранившихся изображениях он предстает в одеяниях синего цвета. Зеленый цвет начинает приобретать все большую популярность с 18-го века, как символ трилистника, весны и Изумрудного острова.
4. День святого Патрика – «сухой» праздник
Сейчас во время празднования Дня святого Патрика принято пить алкогольные напитки, однако ранее это был строгий сухой религиозный праздник, во время которого в Ирландии закрывались все питейные заведения.
5. Патрик не изгнал змей
Согласно легенде, святой Патрик изгнал всех змей из Ирландии. Однако нет ни одного подтверждения этой информации. Некоторые историки отмечают, что исчезновение змей в Ирландии никак не связано со святым Патриком.
Патрик умер 17 марта, однако точный год его смерти по-прежнему не известен. По одной версии это был 493 год, по другой - 461 год.
7. Современный праздник с алкоголем
Девиз праздника - Craic, что означает «веселье и наслаждение». Современное празднование подразумевает распитие пива, виски и эля. К слову, в День святого Патрика во всем мире выпивается около 13 млн пинт пива Guinness.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ирландия, праздник, День Святого Патрика
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